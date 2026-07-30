بعد العدوان الأمريكي السعودي..أبو فدك: لن نسلم سلاح المقاومة للحكومة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أكد رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي، عبد العزيز المحمداوي "أبو فدك"، رفضه "بشكل قاطع" تسليم سلاح ما وصفها بـ"المقاومة" إلى الحكومة.

وجاء ذلك خلال ظهوره في مقطع فيديو، حيث رد على سؤال أحد المواطنين بشأن إمكانية تسليم السلاح للدولة بالقول: "منو ياخذ السلاح.. يا زلمة ياخذ السلاح"، يعني (مَن يأخذ السلاح) (يا شجاع يستطع أخذ السلاح) في إشارة إلى رفض هذا الطرح.

وتأتي تصريحات المحمداوي عقب العدوان الامريكي السعودي الغاشم الذي استهدف مقارا تابعة للحشد الشعبي فجر أمس الأربعاء، والذي أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، وفق بيانات وتصريحات صادرة عن الهيئة.

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