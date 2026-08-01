الكشف عن رسالة جنرال أمريكي: نفتقر إلى القوات الكافية للدفاع عن إسرائيل!

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية نقلاً عن مسؤولين بأنّ قائد القيادة الأميركية في أوروبا، أليكسوس غرينكويتش، حذّر "البنتاغون" من افتقاره إلى قوات كافية لحماية "إسرائيل".

وأكد الجنرال الأميركي إخطاره "البنتاغون" أنه "في حال عدم توفير مدمرة إضافية سيضطر للاختيار بين الدفاع عن الوطن أو الدفاع عن إسرائيل".

ويأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الأميركية على مناطق في إيران، والتي ترد على العدوان مستهدفةً القواعد والمواقع الاستراتيجية التابعة للجيش الأميركي في المنطقة، فضلاً عن التصدي لمحاولات السفن عبور الممرات غير القانونية بتحريض من واشنطن في مضيق هرمز.

وفي سياق متصل، أوضح قائد مقر "خاتم الأنبياء" في إيران، اللواء علي عبد اللهي، أنه "يجب على دول المنطقة الإسلامية أن تعلم أنّ الولايات المتحدة تستغلّ رؤوس أموالها وثرواتها وبناها التحتية الحيوية ومواردها الاستراتيجية، بوصفها درعاً دفاعياً لجيشها المنهك، وفي الوقت نفسه لتعزيز الآلة الحربية والأمنية للكيان الإسرائيلي الإرهابي قاتل الأطفال".

وحذّر عبد اللهي من أن كلّ "دولة تجعل نفسها درعاً دفاعياً للولايات المتحدة المجرمة والمعتدية ستحترق بنيران الحرب".

من جهته، أقرّ مسؤول أميركي للقناة الـ"12" الإسرائيلية أنّ عدداً من كبار المسؤولين الأميركيين فوجئوا بمستوى التصعيد الذي كانت إيران مستعدّة للذهاب إليه خلال الأيام الماضية.

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