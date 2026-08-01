ماليزيا تستضيف مهرجان التراث الإسلامي لعام 2026 بمشاركة 23 عالماً ومفكراً

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفادت وكالة الأنباء الماليزية "برناما" بأن ولاية سيلانغور تستعد لاستضافة مهرجان التراث الإسلامي لعام 2026 في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وهو حدث سيُقام بمشاركة 23 عالماً ومفكراً إسلامياً من داخل ماليزيا وخارجها، وذلك في إطار جهود ماليزيا لرفع مستوى الوعي بالتراث الإسلامي وتعزيز مختلف فروع العلوم الإسلامية بين أبناء شعبها.

وصرح أمير الدين شاري، رئيس وزراء سيلانغور، بأن من بين الشخصيات البارزة التي ستشارك في الدورة الرابعة من هذا المهرجان الشيخ علي جمعة، مفتي مصر السابق. كما سيحضر المهرجان نخبة من العلماء والباحثين من ماليزيا وإندونيسيا والمغرب وتايلاند.

وأضاف: "يُعدّ هذا المهرجان جزءاً من جهود سيلانغور المتواصلة لرفع مكانة التراث الإسلامي باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية البشرية، وترسيخ القيم الأخلاقية، وبناء مجتمع قائم على المعرفة والتعلم".

قال أمير الدين شاري في المؤتمر الصحفي لإطلاق مهرجان سيلانغور للتراث الإسلامي لعام 2026: "لا يقتصر هذا المهرجان على كونه حدثًا دينيًا فحسب، بل هو مبادرة لإحياء التقاليد الأصيلة للعلم الإسلامي، القائمة على التعلم المباشر من العلماء، ويسهم في الحفاظ على التراث العلمي الإسلامي ونقله إلى الأجيال القادمة".

ومن المقرر أن يُقام المهرجان في الفترة من 13 إلى 20 سبتمبر في مسجد السلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه في شاه علم. وسيستضيف المسجد الفعاليات الرئيسية للمهرجان، إلى جانب عدد من الفعاليات الأخرى التي ستُقام في مواقع مختلفة في أنحاء المدينة.

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