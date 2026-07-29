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استشهاد طيار إيراني قام بعملية قصف جريئة لقاعدة أمريكية في قطر+(صور)

29 يوليو 2026 - 10:55
رمز الخبر: 1846486
استشهاد طيار إيراني قام بعملية قصف جريئة لقاعدة أمريكية في قطر+(صور)

قالت مصادر ايرانية مطلعة انه تم تأكيد العثور على جثمان الشـ ـهيد العميد الركن ماجد كاظمي، أحد الطيارين البواسل الذي يقود طائرة سوخوي 24 التابعة لسلاح الجو الإيراني.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت القوة الجوية العسكرية الايرانية عن استشهاد احد طياريها الذين نفذوا عملية عسكرية جريئة ضد القواعد الجوية الامريكية في الخليج الفارسي خلال العدوان الأمريكي الصهيوني ال40 يوما على جمهورية ايران الاسلامية.

وقالت مصادر ايرانية مطلعة انه تم تأكيد العثور على جثمان الشـ ـهيد العميد الركن ماجد كاظمي، أحد الطيارين البواسل الذي يقود طائرة سوخوي 24 التابعة لسلاح الجو الإيراني.

وأضافت المصادر انه سيعود جثمان الشـهيد الجليل إلى حضن الوطن الإسلامي في الساعات القادمة بعد استعادتة من قطر.

وكان الشهيد العزيز طيارًا لإحدى طائرات سوخوي 24 الإيرانية التي ألحقت أضرارًا جسيمة بقاعدة العديد الأمريكية في قطر خلال الهجوم الجريئ الذي وقع في الأول من شهر مارس الماضي .

استشهاد طيار إيراني قام بعملية قصف جريئة لقاعدة أمريكية في قطر+(صور)

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