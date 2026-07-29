حركة النجباء: صمت بغداد يجرّئ العدو/ العدو سيدفع ثمناً باهظاً

وفقا لما أفادته وکالة أنباء أهل البيت الدولية - ابنا - أدانت حركة المقاومة الإسلامية "النجباء" في بيان لها، الهجوم الأمريكي-السعودي المباغت في عمق الأراضي العراقية ضد قوات الحشد الشعبي. وأکدت أن في هذه المرحلة التاريخية الحرجة، يتعين على الحكومة العراقية والمؤسسات الرسمية تلبية المطالب التالية التي لا تقبل المساومة:

طرد المحتلين واجتثاث العناصر العميلة

لقد أصبحت استمرارية عمل القواعد والمراكز المرتبطة بالمحتلين الأمريكيين على الأراضي العراقية تشكل تهديداً خطيراً لأمن البلاد واستقرارها.

قطع كافة العلاقات مع آل سعود

لقد أثبت هذا النظام الإجرامي أنه "رأس الأفعى" وداعم للإرهاب ضد الشعب العراقي.

على بغداد الخروج من حالة الخمول

ندعو الحكومة العراقية إلى كسر صمتها فوراً، وألا تكتفي بإصدار بيانات الإدانة والتعبير عن الاستنكار؛ فمثل هذه المواقف لا تؤدي إلا إلى تشجيع المعتدي على التمادي في عدوانه والتصرف بمزيد من الجرأة.

تزويد العراق بأنظمة الدفاع الجوي بشكل عاجل

ندعو إلى توفير أنظمة دفاع جوي متطورة بشكل عاجل وفعال، وحماية سيادة البلاد ومجالها الجوي، فضلاً عن ملاحقة جميع المسؤولين عن ترك سماء الوطن بلا دفاعات أمام المجرمين.

سنقتصّ منهم

لن تسمح حركة "النجباء" أبداً للمعتدين الأمريكيين والسعوديين بانتهاك الأراضي العراقية دون دفع ثمن باهظ يطال مصالحهم وأمنهم.

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انتهی/