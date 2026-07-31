الحرس الثوري يدمر حظيرتين للمسيّرات وخزان وقود في قاعدة أميركية بالكويت

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في إيران استهداف القاعدة الجوية الأميركية في "علي السالم" بالكويت صباح اليوم.

وأكد حرس الثورة الإسلامية أن الهجوم أسفر عن تدمير حظيرتين للطائرات المسيّرة، وخزان وقود للطائرات والمروحيات العسكرية داخل القاعدة.

وأضاف أن معاقبة المعتدي ستستمر حتى إخراج المحتلين الأميركيين من المنطقة، داعياً شعب الكويت إلى إدراك طبيعة هذه العمليات.

وكان حرس الثورة قد أعلن، في وقتٍ سابق اليوم، أن الولايات المتحدة شنت هجوماً جوياً انطلاقاً من إحدى قواعدها في المنطقة وتحديداً الأردن،

استهدفت منزلين سكنيين في جزيرة قشم باستخدام قنابل خارقة للتحصينات، ما أدى إلى استشهاد الأب والأم وأحد أبنائهما، وإصابة طفلين آخرين.

وأضاف أن القوة الجو-فضائية التابعة للحرس ردّت على الهجوم باستهداف مرابض تمركز وحظيرة صيانة مقاتلات "F-35" في قاعدة "الأزرق" الجوية، مؤكداً تدمير ثلاث مقاتلات وإلحاق أضرار جسيمة بثلاث أخرى.

وتواصل الولايات المتحدة اعتداءاتها على مناطق في إيران منتهكةً "مذكرة تفاهم" إسلام آباد. وقد تجدّد هذا العدوان الأميركي بعد أن علقت واشنطن الهجمات لعدّة أيام.

وترد إيران على أيّ عدوان أميركي عليها باستهداف القواعد والمواقع الاستراتيجية التابعة للجيش الأميركي في المنطقة. وتتصدى أيضاً لمحاولات عبور سفن ممرات غير قانونية بتحريض من واشنطن في مضيق هرمز الذي لا يزال مغلقاً بسبب العدوان.

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