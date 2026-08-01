حرس الثورة يحذر سفناً ويجبرها على تغيير مسارها أثناء محاولتها سلوك ممر غير قانوني في هرمز

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ نشر حرس الثورة الإسلامية في إيران مقطع فيديو لمحادثة تحذيرية جرت الجمعة وعودة ناقلات النفط التي لا تملك ترخيصاً للعبور من المسار غير القانوني.

وأكّد حرس الثورة، بحسب التلفزيون الإيراني، أنّ مضيق هرمز لن يكون قابلاً للفتح ما دامت تهديدات المسؤولين الأميركيين وتدخّلاتهم في الحركة البحرية في المنطقة قائمة، محذراً من أنّ التهديدات والتدخّلات الأميركية ستجعل الأوضاع أكثر صعوبة وتعقيداً.

كما شدّد على أنّ مضيق هرمز مغلق، مجدِّداً التأكيد أنّ أيّ عبور أو مرور سيكون ممكناً حصراً بالتنسيق مع بحرية حرس الثورة.

وكان حرس الثورة أعلن، في تموز/يوليو الماضي، إعادة إغلاق مضيق هرمز "حتى انتهاء التهديدات والتدخّلات الأميركية في المنطقة"، وذلك رداً على تحريض واشنطن للسفن التجارية على عبور ممر غير قانوني جنوب مضيق هرمز، وعلى العدوان الأميركي المتجدّد على إيران.

على أثر ذلك، عادت حركة الملاحة عبر الممر المائي، الذي يشكّل منفذاً لخُمس صادرات النفط العالمية، إلى الانخفاض إلى مستوى قياسي بعدما أحجمت العديد من السفن عن سلوك المضيق، فضلاً عن السفن التي أجبرتها بحرية حرس الثورة على العودة بعد توجيه تحذيرات لها.

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