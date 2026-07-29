شهداء وجرحى في عدوان أمريكي سعودي على مقرات الحشد الشعبي العراقي بالموصل+(صور)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، عن تعرض مقراته لهجماتٍ عدوانها شنّتها القوات الأمريكية والسعودية.

وقالت الهيئة في بيان ان "عددا من مقرات هيئة الحشد الشعبي الرسمية في مناطق متفرقة من العراق تعرّضت، فجر اليوم، لهجماتٍ إرهابية غادرة شنّتها القوات الأمريكية والسعودية، ما أسفر، بحسب المعلومات الأولية، عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين، فضلًا عن وقوع أضرار مادية في عدد من المباني والممتلكات التابعة للهيئة".

واضافت "إننا نعدّ هذا الاستهداف تصعيدًا بالغ الخطورة، وانتهاكًا لسيادة العراق، واستهدافًا لمؤسساته الأمنية الرسمية، نؤكد أن الجهات المختصة تتابع الموقف ميدانيًا، فيما لا تزال عمليات إحصاء الخسائر وتقييم الأضرار مستمرة".

وذكرت انه "سيتم إطلاع الرأي العام على آخر المستجدات والتفاصيل الرسمية حال اكتمال المعلومات، عبر البيانات الصادرة عن هيئة الحشد الشعبي".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية اعلنت، اليوم الأربعاء، عن تنفيذها ضربات دقيقة في العراق بالتنسيق مع السعودية.

وقالت القيادة في بيان ان "الولايات المتحدة والسعودية نفذتا ضربات دقيقة في العراق استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة قالت إنها تابعة لفصائل متحالفة مع إيران".

وزعمت القيادة المركزية الأمريكية ان "ذلك جاء رداً على أكثر من 30 هجوماً بطائرات مسيّرة خلال الساعات الـ72 الماضية".

فيما أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن "تنفيذ ضربات نوعية ضد أهداف تابعة للفصائل بالعراق بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية".

تناقلت وسائل اعلام، صباح اليوم، قائمة اسماء الشهداء اثر القصف الأمريكي السعودي على مقر للحشد في سهل نينوى.

جاء ذلك بعدما اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، عن تعرض مقراته لهجماتٍ ارهابية شنّتها القوات الأمريكية والسعودية.

وقالت الهيئة في بيان ان "عددا من مقرات هيئة الحشد الشعبي الرسمية في مناطق متفرقة من العراق تعرّضت، فجر اليوم، لهجماتٍ إرهابية غادرة شنّتها القوات الأمريكية والسعودية، ما أسفر، بحسب المعلومات الأولية، عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين، فضلًا عن وقوع أضرار مادية في عدد من المباني والممتلكات التابعة للهيئة".

ونشرت صور بعض الشهداء

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