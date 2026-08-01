العتبة الحسينية.. مخيم طبي رقمي متكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لخدمة زوار الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة عن استنفار جهودها الصحية عبر مركز إدارة الكوارث الصحية، من خلال إطلاق مخيمات طبية داخل مدينة كربلاء المقدسة وفق معايير المخيمات الطبية الرقمية المتكاملة، وباستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمات صحية متطورة للزائرين الوافدين لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وقال مدير مركز إدارة الكوارث الصحية، الدكتور مهدي رضوي، في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن "المخيم الطبي أطلق بتوجيه من ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وبمتابعة الأمين العام الأستاذ حسن رشيد جواد العبايجي، ويعد الأول من نوعه في العالم، لما يضمه من أجهزة طبية حديثة وتقنيات رقمية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في دعم عمليات التشخيص والعلاج".

وأضاف أن "المخيم الطبي يمثل نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة للزائرين، إذ يعتمد أنظمة ذكية تسهم في تسريع تشخيص الحالات المرضية، ومساندة الكوادر الطبية في اتخاذ القرارات العلاجية، بما ينعكس إيجابا على جودة الرعاية الصحية وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة".

وأوضح أن "المركز شكل فرقا طبية متخصصة تضم مسعفين مدربين على الاستجابة السريعة لحالات السكتة القلبية، وفرقًا للتعامل مع الإصابات الجماعية، إضافة إلى فرق الإسعافات الأولية، بما يضمن سرعة التدخل الطبي وتقديم الرعاية اللازمة للزائرين على مدار الساعة".

وأشار إلى أن "المخيم يضم مختبرا طبيا متكاملا، فضلا عن توفير أحدث الأجهزة والمعدات الطبية، ويعمل فيه ملاكات طبية وتمريضية ذات كفاءة عالية، إلى جانب اختصاصيين يمتلكون خبرات متقدمة في تطبيق البروتوكولات الطبية المعتمدة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة".

وأكد أن "هذه المبادرة تأتي ضمن الخطة الصحية الشاملة التي تنفذها العتبة الحسينية المقدسة خلال زيارة الأربعين، بهدف توظيف أحدث التقنيات الطبية والرقمية في خدمة الزائرين، ورفع كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة، بما يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة لملايين الوافدين إلى مدينة كربلاء المقدسة".

وتواصل العتبة الحسينية المقدسة تنفيذ خطتها الشاملة الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، من خلال استنفار جميع أقسامها ومؤسساتها الخدمية والطبية والهندسية والتنظيمية والإعلامية، وتسخير إمكاناتها البشرية واللوجستية على مختلف المحاور والطرق المؤدية إلى مدينة كربلاء المقدسة والمنافذ الحدودية، بهدف توفير أفضل الخدمات للزائرين القادمين من داخل العراق وخارجه، بما يسهم في تسهيل أداء مراسم الزيارة وإحياء هذه المناسبة المليونية بأجواء آمنة ومنظمة.

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