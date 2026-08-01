العتبة الحسينية تنجز بمساحة (45) ألف م2 لإيواء واستراحة زائري الأربعين في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن قسم الصيانة في العتبة الحسينية المقدسة عن إنجاز أكبر موقع مخصص لإيواء واستراحة زائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، على مساحة تتجاوز (45) ألف متر مربع، ضمن استعداداته المتواصلة لاستقبال الزائرين الوافدين إلى مدينة كربلاء المقدسة، وتوفير أفضل الخدمات لهم.

وقال رئيس قسم الصيانة المهندس عبد الحسن محمد، في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن "قسم الصيانة في العتبة الحسينية المقدسة انجز أكبر موقع مخصص لإيواء واستراحة زائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، على مساحة تتجاوز (45) ألف متر مربع، ضمن استعداداته المتواصلة لاستقبال الزائرين الوافدين إلى مدينة كربلاء المقدسة، وتوفير أفضل الخدمات لهم".

وأوضح أن "الموقع يضم أكثر من (45) جملونا مظللا، تبلغ مساحة كل واحد منها (1000) متر مربع، فضلا عن نصب خيم خدمية جديدة بمساحة إجمالية تبلغ (4500) متر مربع، وتجهيزها بجميع وسائل الراحة والخدمات الأساسية، وفي مقدمتها مبردات الهواء والمستلزمات الخدمية التي تسهم في توفير أجواء مناسبة لاستراحة الزائرين".

وأضاف أن "الأعمال شملت تأهيل وصيانة أكثر من (60) وحدة صحية، وتجهيز (15) وحدة صحية إضافية لصالح الأقسام الخدمية، وربطها بالشبكة الرئيسة، فضلا عن نصب (30) خزانا للمياه، سعة كل منها (10,000) لتر، وربطها بخطوط التغذية الرئيسة".

وأشار إلى أن "الملاكات باشرت بتجهيز ونصب أكثر من (400) مبردة هواء موزعة في محيط الخيم، إلى جانب استبدال الخط الرئيس المغذي لمنظومة المياه بخط جديد ذي كفاءة عالية، بما يحقق أعلى مستويات الخدمة والراحة للزائرين".

وبين أن "الأعمال تضمنت أيضا تغطية الساحات والفضاءات المكشوفة بمساحة تجاوزت (12) ألف متر مربع، لحماية الزائرين من أشعة الشمس، فضلا عن استكمال جميع الأعمال الإنشائية الخاصة بالوحدات الصحية، بما في ذلك تركيب الأبواب وصب الأرضيات، لتكون جاهزة لاستقبال الأعداد المليونية المتوقعة خلال زيارة الأربعين المباركة".

وأكد أن "هذه الأعمال تأتي ضمن الخطة الخدمية الشاملة التي تنفذها العتبة الحسينية المقدسة لتوفير بيئة خدمية متكاملة وآمنة، تسهم في راحة الزائرين وتلبي احتياجاتهم طوال أيام الزيارة".

وتواصل العتبة الحسينية المقدسة تنفيذ خطتها الشاملة الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، من خلال استنفار جميع أقسامها ومؤسساتها الخدمية والطبية والهندسية والتنظيمية والإعلامية، وتسخير إمكاناتها البشرية واللوجستية على مختلف المحاور والطرق المؤدية إلى مدينة كربلاء المقدسة والمنافذ الحدودية، بهدف توفير أفضل الخدمات للزائرين القادمين من داخل العراق وخارجه، بما يسهم في تسهيل أداء مراسم الزيارة وإحياء هذه المناسبة المليونية بأجواء آمنة ومنظمة.

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