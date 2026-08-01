العتبة الحسينية تطلق مراكز متخصصة بأكثر من لغة عالمية لإرشاد وخدمة الزائرين الأجانب خلال زيارة الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أطلق قسم العلاقات العامة في العتبة الحسينية المقدسة، وللعام الثاني على التوالي، برنامجا متكاملا لخدمة وإرشاد الزائرين الأجانب الوافدين لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، عبر مراكز متخصصة متعددة اللغات تهدف إلى تسهيل أداء مراسم زيارة الاربعين، وتقديم خدمات الترجمة والإرشاد الديني والثقافي، بما ينسجم مع الطبيعة العالمية للزيارة المليونية.

وقال مسؤول شعبة العلاقات الدولية في القسم، الاستاذ غيث الحسني، في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن "قسم العلاقات العامة في العتبة الحسينية المقدسة، وللعام الثاني على التوالي، اطلق برنامجا متكاملا لخدمة وإرشاد الزائرين الأجانب الوافدين لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، عبر مراكز متخصصة متعددة اللغات تهدف إلى تسهيل أداء مراسم زيارة الاربعين، وتقديم خدمات الترجمة والإرشاد الديني والثقافي، بما ينسجم مع الطبيعة العالمية للزيارة المليونية".

وأوضح أن "اطلاق هذه المراكز جاءت بتوجيه من ممثل المرجعية الدينية العليا، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، واستجابة للتزايد المستمر في أعداد الزائرين الأجانب وحاجتهم إلى الإرشاد والتوجيه، سواء فيما يتعلق بالطرق المؤدية إلى العتبات والمزارات المقدسة، أو بالإجابة عن استفساراتهم الشرعية والثقافية، بما يسهم في تسهيل مشاركتهم في الزيارة المليونية".

وأضاف أن "مراكز الإرشاد توزعت على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل مدن الزائرين التابعة للعتبة الحسينية المقدسة ومركز مدينة كربلاء، وتضم مرشدين متخصصين يجيدون عددا من اللغات العالمية، من بينها الإنجليزية، والألمانية، والفرنسية، والفارسية، والأوردية، إلى جانب لغات أخرى، وذلك بالتعاون مع كلية اللغات في جامعة بغداد".

تابع أن "المرشدين يقدمون للزائرين شروحا وافية عن تاريخ العتبات المقدسة، وآداب الزيارة، والمناسك العبادية، فضلا عن الإرشاد المكاني والخدمات اللازمة التي تساعد الزائر الأجنبي على أداء زيارته بسهولة ويسر".

وبين أن "البرنامج يتضمن أيضا جانبا للتوعية والتبليغ الديني، بالتنسيق مع المبلغين في العتبة الحسينية المقدسة وفضلاء الحوزة العلمية في النجف الأشرف، بهدف إيصال الرسالة الدينية والثقافية إلى الزائر بلغته الأم، والإجابة عن مختلف الأسئلة والاستفسارات بما يتناسب مع خلفياته الثقافية".

وأكد أن "هذه المبادرة تعكس اهتمام العتبة الحسينية المقدسة بالزائرين القادمين من مختلف دول العالم، وتسهم في تعزيز البعد العالمي لزيارة الأربعين، وترسيخ قيم التواصل والتفاهم بين الشعوب والثقافات، في ظل الأجواء الإيمانية والإنسانية التي تشهدها مدينة كربلاء المقدسة خلال الزيارة المليونية".

وتواصل العتبة الحسينية المقدسة تنفيذ خطتها الشاملة الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، من خلال استنفار جميع أقسامها ومؤسساتها الخدمية والطبية والهندسية والتنظيمية والإعلامية، وتسخير إمكاناتها البشرية واللوجستية على مختلف المحاور والطرق المؤدية إلى مدينة كربلاء المقدسة والمنافذ الحدودية، بهدف توفير أفضل الخدمات للزائرين القادمين من داخل العراق وخارجه، بما يسهم في تسهيل أداء مراسم الزيارة وإحياء هذه المناسبة المليونية بأجواء آمنة ومنظمة.

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