العتبة الحسينية توفر أكثر من (9650) طن تكييف مركزي و(4200) مبردة هواء لخدمة زائري الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت شعبة التبريد التابعة لقسم المشاريع الهندسية في العتبة الحسينية المقدسة عن توفير منظومة تبريد متكاملة داخل الصحن الحسيني الشريف ومحيطه، ضمن الخطة الخاصة بزيارة أربعين الإمام الحسين (عليه السلام)، بهدف توفير أجواء مريحة للزائرين ومواجهة ارتفاع درجات الحرارة.

وقال مسؤول شعبة التبريد في قسم المشاريع الهندسية، صفاء علي حسين، في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن "شعبة التبريد التابعة لقسم المشاريع الهندسية في العتبة الحسينية المقدسة، وفرت منظومة تبريد متكاملة داخل الصحن الحسيني الشريف ومحيطه، ضمن الخطة الخاصة بزيارة أربعين الإمام الحسين (عليه السلام)، بهدف توفير أجواء مريحة للزائرين ومواجهة ارتفاع درجات الحرارة".

وأوضح أن "خطتنا تنقسم إلى محورين رئيسيين، الأول يتمثل بتكييف الفضاءات الداخلية داخل الصحن الحسيني الشريف والحرم المطهر، عبر تهيئة منظومات تكييف مركزي (Full Fresh) بطاقة تبلغ (9650) طن تبريد".

وأضاف أن "التحدي الأكبر كان في تكييف الفضاءات الخارجية التي تشهد كثافات بشرية كبيرة، حيث تم توزيع وتنصيب أكثر من (4200) مبردة هواء صناعية، إلى جانب نشر (450) مروحة رذاذ في الساحات والطرق المحيطة، فضلا عن نصب (35) مدفع ضباب يعمل بتقنيات حديثة".

وتابع أن "منظومات التبريد الخارجية تسهم في خفض درجة حرارة الأجواء المحيطة بنحو (9) درجات مئوية، الأمر الذي يوفر بيئة أكثر ملاءمة للزائرين خلال أداء مراسم الزيارة".

وأكد أن "جميع منظومات ومعدات التبريد المستخدمة هي من إنتاج مصنع الوارث للصناعات الهندسية التابع للعتبة الحسينية المقدسة، في خطوة تعكس الاعتماد على القدرات الوطنية في تنفيذ المشاريع الخدمية والهندسية".

وتواصل العتبة الحسينية المقدسة تنفيذ خطتها الشاملة الخاصة بزيارة الأربعين، عبر تسخير إمكاناتها البشرية والفنية والهندسية لتوفير أفضل الخدمات للزائرين، بما يضمن أداء مراسم الزيارة في أجواء آمنة ومريحة.

.....................

انتهى / 323