لجنة العدالة الجنائية: جمعية حماية حقوق الإنسان تضمن تقديم المساعدة القانونية لضحية مسلمة لسوء سلوك الشرطة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ عقب مزاعم بتعرض متطوع مسلم شاب، خلال احتجاجات حزب "كوكروش جانتا" (CJP) في جانتار مانتار بالعاصمة نيودلهي، لضغوط وسوء معاملة من الشرطة، عرضت جمعية حماية الحقوق المدنية (APCR) تقديم كل الدعم القانوني له ولأسرته.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها فريق من فرع الجمعية في غازي آباد إلى عائلة محمد جنيد، الذي كان يوزع الطعام خلال الاحتجاجات الطلابية في جانتار مانتار، في ماسوري، يوم السبت.

وجاءت الزيارة بعد يوم من ورود تقارير تفيد بسوء معاملة الشرطة لأسرته. وخلال الزيارة، التقى الفريق بأقاربه وطمأنهم بتقديم المساعدة القانونية والدعم الكامل.

وأفاد الأقارب بتعرض منزل جنيد وعائلة شقيقته المتزوجة لضغوط من الشرطة، ومداهمات منزلية، واعتقالات.

وقالت الجمعية إن رئيس مركز شرطة ماسوري، هاريندرا مالك، أجرى يوم السبت مناقشات مطولة مع والد جنيد بشأن هذه القضية. وأكدت الجمعية أن ممثليها حذروا من أن أي إجراء غير قانوني ضد الأسرة سيُقابل بمعارضة شديدة وسيُطعن فيه أمام المحكمة.



أكدت منظمة APCR في بيان لها: "لقد أوضحنا جليًا أنه في حال استمرار هذا الإجراء، فسنواجهه بمقاومة شديدة، وسيتم إشراك المسؤولين المعنيين في الإجراءات القانونية".

حضر المناقشات أعضاء المنظمة: نديم أختر، والمحامي مجيب الرحمن، وأفسار تشودري، ومحسن تشودري، والمحامي غلفام صديقي.

وأفاد فريق المنظمة في ميروت أنه زار أيضًا عائلة جنيد للاستماع إلى مخاوفهم بعد الحركة الطلابية.

ووفقًا للمنظمة، ادعى أفراد العائلة أن منزل جنيد وعائلة شقيقته يتعرضان لضغوط وإجراءات من الشرطة عقب مشاركته في الاحتجاج.

وطمأن الفريق العائلة بأن منظمة APCR ستقدم لهم المساعدة القانونية وستدعمهم في حماية حقوقهم الدستورية والقانونية.