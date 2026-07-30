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الخارجية اليمنية تؤكد الوقوف إلى جانب العراق في أي إجراء رداً على العدوان السعودي الغاشم

30 يوليو 2026 - 11:17
رمز الخبر: 1846821
الخارجية اليمنية تؤكد الوقوف إلى جانب العراق في أي إجراء رداً على العدوان السعودي الغاشم

قالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان صادر عنها، "إن النظام السعودي يعتقد أنه وبعمالته للصهاينة سيفلت من عقاب جرائمه في طول المنطقة".

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية في بيان لها، أن اعتداء النظام السعودي على الأراضي العراقية انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وذکرت وزارة الخارجية، "إن النظام السعودي يعتقد أنه وبعمالته للصهاينة سيفلت من عقاب جرائمه في طول المنطقة".

واعتبرت، هذه الجريمة البشعة شاهدًا جديدًا على حالة الكبر والغطرسة التي يعيشها هذا النظام المجرم.

وأكد البيان، أن للجمهورية العراقية ومقاومته المجاهدة وشعبه المسلم الحق المشروع في الرد على هذه الجريمة وأن كافة الأعراف والقوانين والمواثيق تعطي العراق هذا الحق.

واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالقول "إننا في الجمهورية اليمنية نقف إلى جانب العراق في إتخاذ أي إجراءات مشروعة رداً على هذه الجريمة". 

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انتهی/

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