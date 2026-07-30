تقرير مصور/ الجالية العراقية تقيم العزاء الحسيني في "السويد"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ تشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني السويدي (SCB) في العام الماضي (2025)، الى ان أعداد السكان المهاجرين في السويد وصل إلى اكثر من مليونين و(200) الف مهاجر، وتعتبر الجالية العراقية ثاني أكبر الجاليات الأجنبية في السويد ويعيش افرادها في مدن "ستوكهولم"، و "مالمو"، و "سودرتاليا"، واللاجئون العراقيون الذين يعيشون في السويد، يبلغ عددهم (195) الف نسمة، هاجر أغلبهم بعد الحصار الدولي على العراق واحتلال العراق في العام (2003)، ورغم ان الكثير منهم ولدوا في المدن السويدية الا انهم تعلقوا بالقضية الحسينية وشعائرها ومبادئها كما تعلق آبائهم واجدادهم من قبل، ولهم بصمات واضحة تشهد عليها شوارع المدن السويدية حيث تقام مجالس العزاء والمواكب والمسيرات وتلقى الخطب الدينية وتقرأ القصائد وتقام مجالس اللطم في قاعات خاصة احياء لشعائر ابي عبد الله الحسين (عليه السلام).