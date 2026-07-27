إمام جمعة النجف ينتقد الحكام العرب لتواطئهم في العدوان على الدول الإسلامية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أدان إمام صلاة الجمعة في النجف بشدة بعض الدول العربية والإسلامية لفتحها أراضيها أمام قواعد عسكرية تُستخدم لمهاجمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واصفًا هذا العمل بأنه خيانة للإسلام.

وفي خطبة الجمعة التي ألقاها في المسجد الفاطمية الحسينية الكبرى بالنجف، أعرب حجة الإسلام السيد صدر الدين قبانجي عن أسفه الشديد لتصرفات دول المنطقة، قائلاً: "عار على حكام الدول العربية الذين يحولون أراضيهم إلى منبر للعدوان على الإسلام والمسلمين".

وأضاف قبانجي: "يؤسفنا أن تفتح بعض الدول العربية والإسلامية أبوابها أمام قواعد عسكرية تقصف الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

ودعا رؤساء الدول وملوك هذه الدول إلى النأي ببلادهم عن المشاركة في حرب ضد إيران، محذرًا: "إن لم تنصرونا، فلا تعاتبونا".

تحذير بشأن الاتفاق النووي السعودي

وفي سياق آخر من كلمته، أشار الإمام إلى اتفاق نووي محتمل بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، مشروط بانضمام الرياض إلى عملية التطبيع مع إسرائيل.

وحذّر المملكة من الوقوع فيما وصفه بـ"الفخ الصهيوني".

وأشار قبانجي إلى التناقض في سياسة واشنطن، قائلاً: "بينما تحارب الولايات المتحدة المشروع النووي في إيران، تسعى جاهدة لإبرام اتفاق نووي مع السعودية".

وأكد بشدة على ضرورة ابتعاد السعودية عن التطبيع.

إدانة تفجير شلامجة

أدان قبانجي بشدة التفجير الأخير الذي استهدف الحجاج عند معبر شلامجة الحدودي، واصفاً إياه بالعمل التصعيدي الخطير.

وشدد على أن حرب الاستنزاف المستمرة لن تنجح في إخضاع إرادة الأمم، داعياً إلى إنهاء الحرب والتدخل الأجنبي في المنطقة.

كما أعرب عن تضامنه مع الشعب اليمني وحركة أنصار الله وقادتهم.

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انتهی/