الحرس الثوري يصدر بيانا بخصوص الشعب الكويتي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ اصدرت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري البيان رقم رقم 32، صباح اليوم الاثنين وهو موجه الى الشعب الكويتي الشريف، جاء فيه ان ضربات الحرس الثوري طالت نظام رادار الإنذار المبكر التابع للعدو الأمريكي، ومستودعُ معدات وقطع جوية، وحظيرةُ طائرات MQ9 الأمريكية بدون طيار، بشكل مباشر.

وفيما يلي نص البيان الذي وصلت نسخة منه لوكالة تسنيم الدولية للانباء:

أيها الشعب الكويتي الشريف؛ إنّ أجزاءً من أرضكم الإسلامية تُعاني منذ سنوات من احتلال العسكر الكافر الأمريكي، وقد اتُخذت قاعدةً لارتكاب المجازر بحق مسلمي إيران والعراق وأفغانستان وفلسطين.

ومنذ ١٤٠ يوماً، شنّ الجيش الأمريكي القاتل للاطفال - مستعيناً بهذه القواعد - حرباً علينا، كان فاتحتها مذبحة ١٦٨ طفلاً تلميذاً في مدرسة ميناب، واستشهاد أبرز علماء الدين في عصرنا، الإمام الخامنئي الشهيد.

لا ينبغي لأرض الكويت أن تكون ملاذاً آمناً لجيش إرهابي اعتدى خلال العقود الأخيرة على عشرة بلدان إسلامية على الأقل، وأزهق أرواح ملايين المسلمين. وهذا الجيش - وفق فتاوى علماء جميع المذاهب والطوائف الإسلامية - يعتبر معتدياً على أراضي المسلمين، ومهدور الدم، ومن واجب كل مسلم أن يبيدهم بكل وسيلة ممكنة، وأن يطهّر بلاد المسلمين من دنس وجودهم. ونحن نتطلع منكم أن تنهضوا لأداء هذا الواجب الديني، وتستعيدوا عزّة الأراضي الإسلامية.

إنّ مقاتلينا الأشاوس، وفي الموجة ٢٢ من عملية "النصر ٢" وبشعار "يارقية (سلام الله عليها)" المقدس، ورداً على الاعتداءات الأمريكية المتكررة على الأراضي الإيرانية، دمّروا بالكامل نظام رادار الإنذار المبكر للعدو الأمريكي في هجوم بطائرات مسيّرة، كما أصابوا في هجوم آخر مستودعَ معدات وقطع جوية، وحظيرةَ طائرات MQ9 الأمريكية بدون طيار في قاعدة "علي السالم"، وأحرقوا عدداً من تلك الطائرات.

نتطلّع منكم - أيها الشعب الكويتي الكريم والشريف - أن تنهضوا بواجبكم الإلهي، وألّا تسمحوا بأن تكون أرض الكويت منطلقاً للشرور وإزهاق أرواح المسلمين.

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