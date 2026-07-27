فيديو | القوات المسلحة اليمنية تسقط "بيرقدار" طائرة مسيرة قتالية تستخدها السعودية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ وزع الإعلام الحربي مشاهد إسقاط وحطام طائرة استطلاع مسلحة تابعة للعدو السعودي، التي أسقطتها القوات المسلحة اليمنية بسلاح مناسب، اليوم، أثناء قيامِها بأعمال عدائية في أجواء محافظة الجوف. وأظهرت المشاهد عملية الرصد والمتابعة للطائرة "بيرقدار أكنجي" تركية الصنع، ولحظة سقوطها، بالإضافة إلى مشاهد حطام الطائرة وهي تحترق بعد ارتطامها بالأرض. وتعد "بيرقدار" طائرة مسيرة قتالية استراتيجية من فئة الارتفاعات العالية والتحمل الطويل وهي مصممة خصيصًا لتنفيذ مهام القصف الاستراتيجي التي كانت تقتصر سابقًا على المقاتلات التقليدية المأهولة مثل "إف-16".