مصادر مطلعة: قائد سنتكوم أوصى البيت الأبيض بوقف الهجمات على جنوب إيران لعدم فعاليتها

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ بعد ثلاثة عشر ليلة من الهجمات العدوانية والوحشية التي شنها الجيش الأمريكي "القاتل للأطفال" على المناطق الجنوبية من إيران، تتوارد الآن أنباء عن اعتراف قوات سنتكوم الإرهابية بعدم جدوى هذه الاعتداءات.

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري فجر اليوم الاثنين، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الجنرال "براد كوبر"، قائد إرهابيي "سنتكوم"، أوصى البيت الأبيض بوقف الهجمات على جنوب إيران، بحجة أنها غير فعالة.

وأوضحت هذه المصادر، التي لم يكشف عن هويتها، لـ"أكسيوس" أن توصية كوبر، إلى جانب آراء مسؤولين آخرين في البيت الأبيض، أثرت في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي بوقف الهجمات على إيران.

وذكر التقرير: "هذا اعتراف من المستشارين العسكريين والمدنيين لترامب بأن هناك حدوداً لما يمكن تحقيقه عبر العمل العسكري، وخصوصاً الغارات الجوية".

وأضاف "أكسيوس": "جاء قرار ترامب هذا بعد اجتماع مع كبار مستشاريه والمسؤولين العسكريين، الذين قدّموا له خطة هجوم جديدة لذلك اليوم".

وأوضحت المصادر أنه في الأيام التي سبقت هذا الاجتماع، كان ترامب يميل إلى العودة إلى الحرب الشاملة ضد إيران، لكن تفكيره بدأ يتغير منذ مساء الخميس.

وتابع التقرير: "قال قائد سنتكوم لترامب إن الخطوة المحتملة التالية هي استئناف العمليات القتالية الكبرى لإكمال استهداف 20% من الأهداف التي حددها الجيش الأمريكي خلال حرب الـ 40 يوما ولكن لم يتم قصفها بعد".

وبحسب مصادر "أكسيوس"، شدد كوبر على أنه في غياب قرار بالعودة إلى حرب شاملة مع إيران، فإن استمرار القصف على غرار الأسبوعين الماضيين لن يجدي نفعاً.

ولم يجب المتحدث باسم المنظمة الإرهابية على طلب الموقع للتعليق على هذا التقرير.

من جهة أخرى، أفادت مصادر مطلعة بأن الجنرال "جون دانيال كاين"، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، حذّر أيضاً بشكل خاص كلاً من "بيت هيغسيث" وزير الحرب وترامب من أن نقص الذخائر الاعتراضية لأنظمة الدفاع الجوي في غرب آسيا، قد أضعف القدرة على حماية القوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة.

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