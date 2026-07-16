الحرس الثوري يقصف أهدافاً في قاعدتي "علي السالم" و"الأزرق" رداً على العدوان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أكد حرس الثورة الإسلامية في إيران استهداف رادار الإنذار المبكر التابع لمنظومة "C-RAM" في قاعدة "علي السالم" في الكويت، إضافة إلى تجمع للقوات الأميركية.

وأعلن الحرس إسقاط طائرة أميركية مسيّرة من طراز MQ-9 في أجواء مدينة أنديمشك في محافظة خوزستان، مُحدداً أنّ ذلك يأتي رداً على العدوان الأميركي الذي استهدف خلال الليلة الماضية أجزاء من السواحل الجنوبية للبلاد.

ونفى حرس الثورة ادعاءات بعض وسائل الإعلام المعادية بشأن وقوع إصابات أو أضرار في منطقة باكدشت، مؤكداً أنّ الأصوات التي سُمعت هناك كانت ناجمة حصراً عن أنشطة الدفاع الجوي.

وفي سياق الرد على العدوان، ولا سيما الاعتداء على ثكنة الجيش في "إيران شهر"، أكد الجيش الإيراني استهدافه موقع الرادار الثابت ومنظومة الاتصالات وخزانات الوقود الأميركية في قاعدة "الأزرق" في الأردن بالطائرات الانتحارية.

كذلك، أعلن المتحدث باسم مقر إدارة الأزمات في إيران أنّ أجزاء من مطار سمنان تعرضت لغارات جوية جراء العدوان، بينما لم تتعرّض المناطق السكنية في مدن وقرى المحافظة للاستهداف.

وتحدثت وكالة "فارس" الإيرانية عن دوي انفجارين ناجمين عن اعتداءات أميركية في محيط مدينة خَنداب جنوب غرب العاصمة طهران.

بدوره، أفاد مراسل الميادين بأنّ الاعتداءات الأميركية استهدفت مناطق في غرب وشرق العاصمة طهران، وتركزت على محافظة هرمزغان جنوبي إيران.

تدمير البنية التحتية الهجومية لواشنطن

وقبل ذلك، أكد المتحدث باسم حرس الثورة حسين محبي أنّ العمليات الإيرانية تتركز حالياً على تدمير البنية التحتية الهجومية للولايات المتحدة في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الحرس "لا ينبغي أن يعتقد العدو أنّه قادر على مواصلة المعادلة الراهنة للقتال وتحويل الحرب إلى حرب استنزاف".

ويواصل العدوان الأميركي منذ أيام اعتداءاته على مناطق في جنوبي إيران، فيما ترد إيران على ذلك مستهدفةً قواعد ومنشآت ومواقع استراتيجية أميركية في المنطقة.

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