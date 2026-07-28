المقاومة العراقية: سنرد برد قاس لأي فعل سعودي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ نفت "المقاومة الإسلامية في العراق"، صلتها باستهداف السعودية ومنشآتها النفطية بطائرات مسيرة من داخل الأراضي العراقية.

وقالت في بيان لها، ان "لا صحة للاتهامات السعودية لـ(المقاومة)، في قصفها لمنشآتها البترولية في الشرقية والرياض"، محذرة في الوقت نفسه من "رد قاسٍ لأي فعل سعودي".

ودعت السلطات السعودية إلى "رفع الحصار عن الشعب اليمني، بدلاً من توجيه الاتهامات" وفقاً للبيان.

وكان القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، قد وجه بوقت سابق اليوم الاثنين، الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق في ما جاء ببيان وزارة الدفاع السعودية، باستهداف المملكة بطائرات مسيرة انطلاقاً من الأراضي العراقية، وفقاً لمعلومات الجانب السعودي.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان، أن الحكومة العراقية تؤكد التزامها الدستوري والثابت بمبادئ حسن الجوار، وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية ممراً أو منطلقاً لأي اعتداء يستهدف الدول الشقيقة أو الصديقة، وأنها تتحرى الأدلة والمعلومات، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه بمثل هذه الأفعال، وفقاً لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات.

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