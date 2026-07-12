زعيم كتائب حزب الله يتعهد بمواصلة نهج المقاومة ويستخف بتهديدات العدو

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أكد الأمين العام لكتائب حزب الله العراقية أن حركته ستواصل نهج المقاومة، مستخفةً بتهديدات الأعداء. وفي بيان صدر يوم الجمعة، دعا أبو حسين الحميداوي المسؤولين الحكوميين والقادة السياسيين في البلاد إلى احترام إرادة الأمة العربية ومطالبها. وقال: "على الظالمين أن يدركوا أنه من الصعب للغاية ولا يُطاق بالنسبة لنا أن نرى اغتيال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي -الذي كان أيضاً زعيماً للأحرار وداعماً للمستضعفين في العالم- بينما يغفل قاتلوه عن العقاب الإلهي". وأضاف: "الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الالتزام بتوجيهات آية الله خامنئي لعقود عديدة. سنظل ملتزمين بنهجه ونستلهم العبر من أفكاره". وشدد الحميداوي على أن رفاقه كانوا حاضرين منذ فترة طويلة في ساحات المعارك وخاضوا مواجهات شتى. وأشار إلى محطات بارزة تجسد هذه الحقيقة، منها: قتالهم ضد طغيان نظام البعث المخلوع بقيادة الديكتاتور العراقي الراحل صدام حسين؛ ومقاومتهم لقوات الاحتلال التابعة للتحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة منذ غزو العراق في مارس 2003؛ والقضاء على الخلايا الإرهابية لتنظيمي القاعدة و"داعش" التكفيري في العراق وسوريا المجاورة؛ وشن هجمات على القواعد الأمريكية في أنحاء غرب آسيا خلال عملية "طوفان الأقصى" التي قادتها حركة حماس؛ فضلاً عن العمليات الإيرانية الانتقامية رداً على الحروب العدوانية الأمريكية-الإسرائيلية التي استمرت 12 يوماً.

كما تعهد الحميداوي بتقديم الدعم الراسخ من جانب جماعة المقاومة التي يتزعمها للثورة الإسلامية في إيران، وأعلن الولاء الكامل لقائدها الجديد، آية الله السيد مجتبى خامنئي. وذكر زعيم كتائب حزب الله العراقية أن المشاركة الجماهيرية الواسعة للعراقيين في مراسم وداع وتشييع آية الله خامنئي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنهم أمة مقاومة وجهاد.