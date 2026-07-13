الحرس الثوري يدمر رادارات المراقبة للجيش الأمريكي في سلطنة عمان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ قامت البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي بتدمير رادار دفاع جوي طويل المدى من طراز FPS ورادار لكشف السفن في مملكة عمان.

وأعلن قسم العلاقات العامة في الحرس الثوري الإسلامي عن تدمير منشآت وبنية تحتية للجيش الأمريكي العدو في البحرين، بالإضافة إلى رادار دفاع جوي طويل المدى من طراز FPS ورادار لكشف السفن في مملكة عمان.

ونص هذا البيان كما يلي:

بسم الله، كاسر الأقوياء

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وحده

أيتها الأمة المنتصرة، إيران العزيزة!

لقد دفعت العمليات الحاسمة والساحقة التي شنها أبناؤكم في القوات المسلحة الجيش الأمريكي قاتل الأطفال إلى اليأس، وأظهر المعتدون الأمريكيون، في أحدث أعمالهم العدوانية، مرة أخرى طبيعتهم المعادية للشعب باستهدافهم لمضخة مياه زراعية في مقاطعة محشهر.

أبناؤكم الشجعان في البحرية التابعة للحرس الثوري، بالإضافة إلى استهداف منشآت وبنية الجيش الأمريكي الغازي في الجفيرة بالبحرين — التي تتصاعد منها ألسنة اللهب العالية لتلعق السماء بعد تعرضها لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة مدمرة في المرحلة الخامسة من الرد — فقد استهدفوا أيضًا ودمروا رادار مراقبة جوية بعيد المدى (FPS) ورادارًا للكشف عن السفن في سلطنة عمان.

والطريقة الوحيدة لفتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية هي إنهاء تدخلات الجيش الأمريكي المعتدي في هذا المضيق، واحترام سيادة الدول على مياهها الساحلية.

وسيؤدي استمرار هذه التدخلات إلى وقوع حوادث أكبر في قطاع النفط والغاز العالمي.

وما النصرُ إلا من عند الله العزيز الحكيم آل عمران 126

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