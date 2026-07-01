الشيخ عيسى قاسم: المقاومة اللبنانية امتداد لنهج الإمام الحسين (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أشاد آية الله الشيخ عيسى قاسم، أبرز رجال الدين الشيعة في البحرين، بصمود جبهة المقاومة في لبنان. وفي بيان صدر يوم الاثنين، وصف الشيخ قاسم المقاومة اللبنانية بأنها امتداد لنهج الإمام الحسين (عليه السلام). "أيها المؤمنون والمؤمنات الذين تحيون ذكرى ثورة واستشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) في هذه الأيام، ما هي التضحيات التي قدمتموها وما التي تقدمونها في سبيل هذه الذكرى؟ وماذا جنيتم وماذا ستجنون منها؟" وأضاف الشيخ: "أنتم أدرى بما بذلتموه من جهود فكرية ونفسية وجسدية، وبما قضيتموه من ليالٍ بلا نوم، وبما أنفقتموه من أموال وأوقات ثمينة في هذا الطريق. أنتم تدركون حجم المصاعب والتعب والتحديات والمعاناة التي واجهتموها، وصنوف المشاق التي تحملتموها في هذا المسار. كما تعلمون حق العلم مقدار ما كان من كل ذلك امتثالاً لأمر الله، وبعيداً عن الدوافع الدنيوية الضيقة". وتابع البيان: "ورغم كثرة تضحياتكم وأعمالكم في هذا الطريق، إلا أنها تنبع من الفضل الذي أنعم الله به عليكم؛ فهو الذي هداكم إلى هذا السبيل ومكّنكم من السير فيه بفضله.

إن كل ما قدمتموه يعود بالنفع عليكم في نهاية المطاف؛ فكل شيء مفتقر إلى الله، بينما هو سبحانه غني عن كل شيء. إنه مصدر كل النعم، وهو وحده منبع كل فضل ورحمة. إن أمر الله لعباده بالدفاع عن دينه هو شرفٌ يمنحه لهم، وطريقٌ نحو خلاصهم وانتصارهم؛ وهو أيضاً اختبارٌ يكشف مكنونات أنفسهم، ويتيح لهم أن يشهدوا عدله في مكافأته لهم، ومغفرته للمسيئين، وفضله العظيم على الصالحين". وأكد آية الله قاسم قائلاً: "إن إخوانكم وأخواتكم في جبهة المقاومة بجنوب لبنان يضحون بأموالهم ومنازلهم ومقومات حياتهم وتاريخهم وأمنهم؛ تضحياتٍ تثير دهشة العالم.

وهم يفعلون كل ذلك وسط آلام هائلة ومصاعب قاسية، وحالات النزوح والتهجير القسري، والملاحقة المستمرة والهروب على مدار الساعة، وعمليات القتل (الإسرائيلية) التي لا تفرق بين عسكري ومدني، أو مقاتل وغير مقاتل، أو رجل وامرأة، أو مسنٍ ضعيف وطفلٍ لا يعرف شيئاً عن الحرب".