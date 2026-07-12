أول رد فعل لترامب على موت ليندسي غراهام

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ كتب دونالد ترامب، في حسابه الرسمي على منصة "تروث سوشيال"، رداً على موت السناتور الأمريكي المتشدد: "لقد مات السناتور ليندسي غراهام، أحد أعظم الأشخاص والسناتورات الذين عرفتهم في حياتي! لقد كان دائماً مجتهداً، وكان وطنياً أمريكياً حقيقياً".

وأضاف: "كان ليندسي يحظى باحترام بالغ، وسيكون فقدانه محسوساً بشدة! سيتم الإعلان عن التفاصيل والمزيد من المعلومات لاحقاً. يا لها من خسارة فادحة!"

وكان مكتب ليندسي غراهام، السناتور الجمهوري المتشدد الأمريكي، قد أعلن موت هذا السناتور البالغ من العمر 71 عاماً، مساء يوم السبت بالتوقيت المحلي.

ووفقاً لبيان مكتب غراهام، فقد مات هذا السناتور الجمهوري الليلة الماضية بالتوقيت المحلي إثر مرض مفاجئ.

يُذكر أن ليندسي غراهام كان واحداً من أكثر الشخصيات تشدداً في واشنطن ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية، وكان يحلم بتدمير إيران.

وقد وصف إيران مراراً بأنها "أكبر داعم للإرهاب الحكومي في العالم".

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