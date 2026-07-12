إقامة مراسم تشييع رمزية للقائد الشهيد "الإمام خامنئي" في البحرين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أقام شعب البحرين مراسم تشييع رمزية لآية الله العظمى السيد علي خامنئي، القائد الشهيد للثورة الإسلامية، مجددين بذلك إعلان ولائهم وثباتهم في دعم القائد الراحل.

وذكر الموقع الإخباري لـ "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير" في البحرين أن حكومة آل خليفة فشلت في فصل شعب البحرين عن "محور المقاومة"، حيث شارك الملايين في مراسم العزاء الخاصة بقائد المستضعفين، السيد علي خامنئي. وأفاد التقرير بأنه -ورغم القيود الصارمة وحظر السفر والتهديدات من جانب السلطات البحرينية- تزينت جدران المدن في أنحاء البحرين بشعارات الحداد وصور القائد الشهيد، وكتابات جدارية تحمل شعار "انتفض لله".

وأضاف التقرير أن السكان في عدة مدن نظموا مسيرات تشييع رمزية، حاملين نعوشاً رمزية ولافتات تطالب بالثأر، ومجددين في الوقت ذاته عهد الولاء والثبات في دعم القائد الشهيد. كما شهدت بعض المدن البحرينية مسيرات عزاء للقائد الراحل، عبّر خلالها المتظاهرون عن معارضتهم لسياسات حكومة آل خليفة تجاه الطائفة الشيعية في البحرين، ولانحيازها إلى التحركات الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران.