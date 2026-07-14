ترامب يدعم السعودية في تنفيذ عملية عسكرية غير مسبوقة ضد الحوثيين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ ذكرت موقع "أكسيوس"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن دعمه لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تنفيذ عملية عسكرية غير مسبوقة ضد حكومة صنعاء في اليمن.

ووفقا لمسؤولين أمريكيين، هذه خطوة قد تؤدي إلى انهيار هدنة استمرت أربع سنوات بين الرياض وحكومة صنعاء اليمنية، وتسفر عن توسيع رقعة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

جاء ذلك بعد قصف القوات السعودية مطار صنعاء، الذي حول مسار طائرة إيرانية تابعة لشركة "ماهان إير" كانت تقل وفدا من قادة الحوثيين عائدين من مراسم تشييع الجثمان الطاهر للإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، وأعقب ذلك هجمات صاروخية حوثية على مطار أبها السعودي، في تصعيد وصف بأنه "الأكثر خطورة عبر الحدود منذ عام 2022"، وفق وسائل إعلام.

وبدأ الصدام قبل عشرة أيام، عندما هبطت طائرة تابعة لشركة "ماهان إير"، في مطار صنعاء لنقل وفد من القادة إلى طهران لحضور في مراسم تشييع الجثمان الطاهر للإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، وكانت السعودية تمنع مثل هذه الرحلات منذ أكثر من عقد.

وبينما أشارت الحكومة اليمنية الوطنية في صنعاء إلى أن مقاتلات سعودية حاولت منع الطائرة من الهبوط دون جدوى، هددت بمهاجمة المطارات السعودية إذا تكرر الأمر، وفي وقت لاحق، قصفت القوات السعودية المطار أثناء عودة الطائرة الإيرانية مع وفد الحوثيين، مما اضطرها للهبوط في الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

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