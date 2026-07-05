الشيخ عيسى قاسم: نهج الإمام الخميني (ره) والقائد الشهيد سيستمر بقوة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أكد آية الله الشيخ عيسى قاسم، الزعيم الروحي للطائفة الشيعية في البحرين، أن نهج الإمام الخميني والقائد الشهيد للثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي سيستمر بقوة.

وفي بيان صدر بمناسبة مراسم وداع القائد الشهيد، قال الشيخ قاسم إن آية الله السيد مجتبى خامنئي يقود الآن الجمهورية الإسلامية، ويتبع ذات النهج والأهداف التي سعى من أجلها الإمام الخميني والقائد الشهيد آية الله خامنئي. وأضاف: "لقد فتحت قيادة الإمام الخميني والقائد الشهيد أبواب الخير للعالم وأغلقت أبواب الشر". وفي معرض وصفه للقائد الشهيد، قال الشيخ قاسم: "تودع الأمة اليوم فقيهاً عظيماً، وثورياً شجاعاً، وسياسياً محنكاً، وقائداً حكيماً ومخلصاً كان من عباد الله المؤمنين". وقد استُشهد آية الله خامنئي عقب شن أحدث جولة من العدوان الأمريكي-الإسرائيلي غير المبرر على إيران في 28 فبراير/شباط. بدأت مراسم الوداع في وقت مبكر من يوم السبت وستستمر حتى يوم الأحد في مصلى الإمام الخميني الكبير.

ومن المقرر أن تقام مراسم التشييع الرئيسية في طهران يوم الاثنين. كما ستقام مراسم تشييع في مدينة قم يوم الثلاثاء، وفي مدينة مشهد يوم الخميس، حيث سيوارى جثمان القائد الثرى في مرقد الإمام الرضا. وستُقام أيضاً مراسم خاصة للوداع والتشييع للقائد الشهيد في مدينتي النجف وكربلاء المقدستين يوم الأربعاء، وذلك وفقاً لما ذكره المنظمون. وفي يوم الجمعة، قُدمت التعازي الرسمية في طهران من قبل رؤساء دول وشخصيات بارزة من مختلف البلدان وقادة دينيين من جميع أنحاء العالم.