آية الله نوري الهمداني: على المسلمين دعم الشعب اللبناني وحزب الله

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اصدر المرجع الديني آية الله نوري الهمداني بيانا في إدانة الهجمات الأخيرة التي شنها الكيان الصهيوني قاتل الأطفال على لبنان.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الهجمات الواسعة التي يشنها الكيان الصهيوني على لبنان، والتي تجسد الطبيعة اللاإنسانية لهذا الكيان السفاح وقاتل الأطفال، تبعث على الحزن والأسى العميق.

تُرتكب هذه الجريمة بدعم مباشر من الحكومة الإرهابية الأمريكية، وصمت بعض الدول العربية والإسلامية، وكذلك الادعياء الزائفين لحقوق الإنسان.

يجب على جميع المسلمين وأحرار العالم أن يتخذوا موقفاً حازماً تجاه هذا العدوان وهذه الجريمة، وأن يدينوا هذه الهجمات، وأن يعلنوا دعمهم الكامل للشعب اللبناني، ولا سيما حزب الله العزيز الذي يواصل بثبات وشجاعة الدفاع عن بلاده والشعب اللبناني.

