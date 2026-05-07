ترامب يرجّح نهاية قريبة للحرب على إيران

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الأربعاء، خلال فعالية لدعم مرشح الحزب الجمهوري لمنصب حاكم ولاية جورجيا بيرت جونز، إنه "عندما تنظرون إلى ما يحدث، تجدون أننا نفعل ذلك لسبب بالغ الأهمية: لا يمكننا السماح لهم بامتلاك سلاح نووي".

وأضاف: "أعتقد أن معظم الناس يدركون ذلك. يدركون أن ما نفعله صحيح، وسينتهي الأمر سريعاً".وفق تعبيره.

وفي وقتٍ سابق الأربعاء، صرّح ترامب بأنه من السابق لأوانه التفكير في إجراء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تقارير تفيد بأن البلدين يقتربان من التوصل إلى اتفاق محتمل لإنهاء الحرب.

يأتي ذلك في وقتٍ أطلقت فيه إيران رسمياً آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وحددت مساراً آمناً للعبور.

كما نقلت وسائل إعلام أميركية، الأربعاء، ووكالات أنّ الولايات المتحدة قدمت مقترحاً مكوناً من صفحة واحدة و14 بنداً، لإنهاء الحرب على إيران، فيما تتوقع واشنطن رداً بشأن عدة نقاط رئيسية من طهران خلال 48 ساعة.

