في رسالة موجهة لفصائل المقاومة..أمين حركة النجباء مخاطبا أمريكا: سلاح المقاومة خط أحمر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ وجه الأمين العام للمقاومة الإسلامية حركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي، رسالة "لفصائل المقاومة".

وقال الكعبي في تدوينة على منصة (X) ان "الحديث كثر في هذه الأيام من قبل القائم بأعمال سفارة الشر والفساد الأمريكية وبدفع وتحريض مباشر من الكيان الصهيوني المجرم حول السلاح المقدس للمقاومة الإسلامية الشريفة في العراق"، مبينا ان "المؤسف أن البعض القليل ممن أغرته المصالح الدنيوية صار بوقا لهؤلاء المجرمين".

وتابع "من المنطلق الشرعي والوطني والمسؤول نهيب بجميع إخوتنا في فصائل المقاومة رفض أصل الحديث في هذا الموضوع، فإن من العار الاستماع لحديث لا يمثل سوى صدى الصهيوني والأمريكي في الوقت الذي ما زال فيـه بلدنــا محتلا وسماؤه منتهكة والسيادة مسلوبة بالتدخل السافر المستمر والعلني".

وبين "ليعلم هؤلاء أن سلاح المقاومة خط أحمر، فهذا أمانة الشهداء وشرف العشائر العراقية الأصيلة، وبه نكفكف دموع الأمهات الثكلى ونثلج قلوب المؤمنين الحرى، وحمينا بـه العراق من دنس داعش وأسيادهم الأمريكان، فلن يُسلّم ما دام فينا ،نفس، بل لن يؤخذ ولو بذلت الأرواح، والله ولي المؤمنين".

