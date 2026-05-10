وزارة الداخلية السعودية تحذر من غرامات تتراوح بين 20 ألف و100 ألف ريال سعودي مع تشديد إجراءات الحصول على التصاريح خلال موسم الحج

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ مع توقعات بتوافد ملايين الحجاج لأداء فريضة الحج السنوية، تُكثّف قوات الأمن السعودية جهودها لمكافحة دخول الحجاج غير المرخصين إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وتواصل قوات الأمن مساعيها لمنع دخول الأفراد غير الحاملين لتصاريح الحج إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو إقامتهم فيها، محذرةً من أن المخالفين والمتواطئين سيواجهون الاعتقال والعقوبات القانونية. وأفادت وكالة الأنباء السعودية (الوكالة) أن شرطة مكة المكرمة ألقت القبض مؤخرًا على 18 مقيمًا من الجنسيتين الأفغانية والباكستانية بتهمة تزوير تصاريح الإقامة وبطاقات النسوك وأساور الحج. كما ألقت دوريات الأمن في مكة المكرمة القبض على مقيم إندونيسي بتهمة الترويج لخدمات حج احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي وحيازة بطاقات حج مزورة. وفي حادثة أخرى، احتجزت قوات أمن الحج خمسة مقيمين أفغان لمخالفتهم لوائح الحج بعد محاولتهم دخول مكة المكرمة سيرًا على الأقدام عبر منطقة صحراوية دون تصريح. كما احتجزت القوات 10 مقيمين من الجنسيات السودانية والمصرية واليمنية لمخالفتهم لوائح الحج بمحاولتهم دخول مكة المكرمة والبقاء فيها دون تصاريح. أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة جميع المخالفين إلى النيابة العامة. وقبل موسم الحج، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن غرامات تتراوح بين 20,000 و100,000 ريال سعودي (5,330 - 26,660 دولارًا أمريكيًا) لمخالفة لوائح الحج. وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين وحاملي التأشيرات بالالتزام بلوائح الحج وتجنب العقوبات القانونية، مؤكدةً على ضرورة الحصول على تصريح حج ساري المفعول. كما حثت الوزارة على الالتزام التام بلوائح الحج والتعاون مع الجهات المختصة لضمان سلامة وأمن الحجاج.