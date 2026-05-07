آية الله المدرسي يدعو لاحتضان ورعاية الأجيال الصاعدة فكرياً وثقافياً

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أكد آية الله السيد محمد تقي المدرسي على ضرورة تصدّي العلماء للشبهات الفكرية والعقدية التي تبثّها المنصات الشيطانية لتحريف أفكار الأجيال الناشئة، داعياً إلى تحمّل مسؤولية توعية الأجيال الناشئة من الشبيبة، واحتضانهم ورعايتهم فكرياً لا سيّما جيل الألفية الثالثة أو ما يعبّر عنهم بجيل "زاي"، الذين قلّ تواصلهم مع آبائهم، في وقتٍ صارت وسائل الإعلام الحديثة مصدراً لثقافتهم ووعيهم، الأمر الذي تسبب في ابتعادهم عن ثقافتهم الأصيلة.

جاء ذلك، خلال استقبال سماحته وفداً من مسؤولي واساتذة الحوزة العلمية في محافظة البصرة، بمكتبه في كربلاء المقدسة، حيث بيّن سماحته للوفد الزائر، قدرة الحوزات العلمية على مواكبة التحديات، والإستجابة للحاجة الفكرية والعقدية للأمة في كل الظروف، مبيّناً أن ذلك يمثّل خصيصةً هامّة للحوزات العلمية على مرّ التاريخ.

وفي سياقٍ متّصل؛ دعا آية الله المدرسي، إلى ضرورة الإهتمام بتلاوة القرآن الكريم وتدبر آياته، مؤكداً أن القرآن الكريم هو كتاب كل زمانٍ ومكان، ولآياته انعكاسٌ جديد على الواقع في كل يوم، مبيّنا ضرورة تجديد التدبر في القرآن، في كل زمانٍ للإستضاءة ببصائره وهدْيه في كل زمانٍ ومكان.