استشهاد وإصابة 7 في عدوان صهيوني استهدف مبنى في الضحاية الجنوبية لبيروت

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أفاد مراسل الميادين باستشهاد شخصين وإصابة 7 آخرين في عدوان إسرائيلي على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء أمس الأربعاء.

وقال مراسل الميادين، إنّ الغارة الإسرائيلية استهدفت مبنى في منطقة حارة حريك في الضاحية، كما أشار إلى وقوع إصابات جراء الغارة المعادية.

ويأتي هذا العدوان على الرغم من الهدنة المبرمة منتصف ليل 16-17 نيسان/أبريل الماضي، والتي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقام بتمديدها لـ3 أسابيع بعدما حددها في البداية 10 أيام.

ويأتي أيضاً في ظل الغارات العدائية المستمرة في جنوب لبنان والبقاع الغربي والتي أسفرت عن مئات الشهداء والجرحى خلال أسابيع قليلة.

