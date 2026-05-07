إعلان سويسرا عن استعدادها لاستضافة مفاوضات إيران وأمريكا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ سويسرا على أتم الاستعداد لاستضافة المفاوضات الرامية إلى تسوية النزاع بين أمريكا وإيران". هذا ما صرحت به السيدة "ميلاني غوغلمان"، المتحدثة باسم وزارة الخارجية السويسرية، اليوم، رداً على التقارير الإعلامية التي أشارت إلى جنيف كموقع محتمل لانعقاد المفاوضات بين إيران وأمريكا بعد توقيع مذكرة التفاهم.

وقالت هذه الدبلوماسية الأوروبية: "إن سويسرا على استعداد تام لتقديم خدماتها الجليلة"، مضيفةً أن بلادها ترغب في "دعم أي مبادرة دبلوماسية تهدف إلى تيسير السلام".

كما أشارت المتحدثة باسم الخارجية السويسرية إلى أن الوزارة تحافظ على اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية بالنزاع.

