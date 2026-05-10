يعرض متحف الكفيل في كربلاء تمثالاً برونزياً منقوشاً يدوياً بآيات قرآنية يعود تاريخه إلى عام 1221 هـ

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ عرض متحف الكفيل في كربلاء قطعةً معدنيةً برونزيةً منقوشةً بآياتٍ قرآنيةً ضمن مجموعته التراثية. ويتبع المتحف لهيئة حفظ مرقد الإمام العباس (عليه السلام). وتضمّ القطعة يدًا معدنيةً مصنوعةً من البرونز ومنقوشةً بآياتٍ قرآنيةٍ، تُجسّد البُعد الرمزي لصناعة المعادن، بحسب ما أفاد به متحف الكفيل. يبلغ طول هذه القطعة 12 سنتيمترًا وعرضها 9.5 سنتيمترات، ووزنها 103 غرامات. كما نُقش عليها تاريخ 1221 هـ، ما يُشير إلى أهميتها التاريخية وارتباطها بفترةٍ مُحدّدةٍ في فنّ زخرفة المعادن. وتُزيّن هذه القطعة، وهي عبارةٌ عن كفٍّ بنقوشٍ هندسيةٍ وخطّيةٍ، بعبارة "يد الله فوقهم، يا محمد، 1221، يا علي". نُقشت أسماء الأئمة الأربعة عشر المعصومين (عليهم السلام) على الأصابع والكف. ويظهر على الجانب الآخر آية الكرسي، التي تجمع بين البُعدين الروحي والجمالي. تُجسّد هذه القطعة الدقة والبراعة التي كرّسها الحرفيون لأعمال المعادن، وتُبرز دقة وتنوّع الأساليب الزخرفية. يُسهم هذا العمل القرآني في الحفاظ على صناعة المعادن ونقلها عبر الأجيال، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الهوية الثقافية.