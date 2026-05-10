الشيخ إبراهيم الأنصاري وعائلته محتجزون في فندق بمطار البحرين بعد سحب جنسيتهم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ احتجز نظام آل خليفة الشيخ إبراهيم الأنصاري وعائلته، الذين سُحبت منهم جنسيتهم، في فندق مطار البحرين. جاء هذا الإجراء عقب فشل خطة ترحيلهم القسري بعد رفض تركيا منحهم حق الدخول. لم تكتفِ قوات الأمن باحتجاز العائلة، بل صادرت هواتفهم وأجهزة الاتصال الخاصة بهم، وقطعت اتصالهم تمامًا بمنظمات حقوق الإنسان وأقاربهم، في محاولة واضحة للتستر على الترحيل القسري. يسلط هذا الحادث الضوء على ارتباك النظام الحاكم في البحرين في تنفيذ قرار سحب جنسية 69 مواطنًا بحرينيًا. وبحسب التقارير، بعد فشل نقل هؤلاء الأفراد عبر تركيا وعُمان إلى إيران، تحوّل مطار البحرين فعليًا إلى مركز احتجاز مؤقت، وهو ما يرى فيه النقاد دليلًا على الاستخدام السياسي لسحب الجنسية للضغط على المواطنين وعائلاتهم والانتقام منهم.