استشهاد شاب فلسطيني في هجوم طعن قرب حاجز القدس

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ قُتل شاب فلسطيني من القدس الشرقية المحتلة في هجوم طعن عند حاجز تفتيش في الضفة الغربية المحتلة، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة جراء عمليات الهدم والإخلاء وهجمات المستوطنين. ونقلت مصادر محلية عن مسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نقلوا الشاب المصاب، البالغ من العمر 22 عامًا، إلى حاجز الزعيم خارج القدس، حيث نُقل إلى المستشفى، حيث أُعلن عن وفاته لاحقًا. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الضحية هو أحمد المشني. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه نُقل من بلدة عناتا، الواقعة خلف جدار الفصل الحارق قرب القدس. وأكدت السلطات الإسرائيلية أنها فتحت تحقيقًا في الحادث، دون الكشف عن أسماء المهاجمين أو تقديم أي تفاصيل. شهدت الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تصاعداً في العمليات العسكرية الإسرائيلية، شملت مداهمات وعمليات اختطاف وإطلاق نار واستخداماً مفرطاً للقوة، إلى جانب تزايد هجمات المستوطنين غير الشرعيين على الفلسطينيين وممتلكاتهم. ووفقاً للإحصاءات الفلسطينية الرسمية، أسفرت هجمات القوات والمستوطنين الإسرائيليين عن مقتل ما لا يقل عن 1155 فلسطينياً، وإصابة نحو 11750 آخرين، واختطاف ما يقارب 22000 شخص منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتُعدّ جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي.