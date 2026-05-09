مسؤول أمريكي سابق: ترامب يسعى للخروج من الحرب مع إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق إن عواقب الحرب ضد إيران "حقيقية"، وإن دونالد ترامب يسعى لإيجاد مخرج من الصراع. وكتب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، أنتوني بلينكن، على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه قيدين: ارتفاع الأسعار وتناقص مخزونات الذخيرة. وأضاف أن المسألة تتجاوز الأسعار لتشمل توافر السلع، وأن تداعيات هذا الوضع على الاقتصاد العالمي والشعب الأمريكي حقيقية.

وأضاف: "الرئيس يبحث عن مخرج. آمل أن يجده. لا بد من التوصل إلى اتفاق. لكن إيران اكتسبت نفوذاً وستستخدمه". كما صرّح مايكل مالوف، المحلل السابق في البنتاغون، لشبكة الميادين، بأن ترامب لن يحقق اتفاقاً أفضل من الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال إدارة أوباما، وأن لإيران الحق في تخصيب اليورانيوم وإدارة حركة الملاحة البحرية في مياهها الإقليمية. وأضاف مالوف أن الإمارات العربية المتحدة تعمل في المنطقة كممثلة لإسرائيل والولايات المتحدة، وأداةً لتل أبيب، وأن هناك تواصلاً مباشراً بين الجانبين بشأن التطورات الراهنة. في غضون ذلك، قال جون ميرشايمر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة شيكاغو ومحلل سياسي أمريكي، إن إجراءات دونالد ترامب ضد إيران لن تصب بأي حال من الأحوال في مصلحة الولايات المتحدة.