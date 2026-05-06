وزيرا خارجية إيران والسعودية يناقشان سبل الدبلوماسية لمنع التصعيد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ناقش وزيرا خارجية إيران والسعودية التطورات الإقليمية عبر الهاتف، مؤكدين على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية والتعاون الإقليمي لتجنب تجدد التوترات. وتحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي يزور بكين حاليًا، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث أكد الجانبان على أهمية استمرار الحوار بين دول المنطقة لمنع المزيد من التصعيد، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.

ولم تُنشر تفاصيل إضافية عن المحادثة على الفور. وتأتي هذه المكالمة في الوقت الذي يُطلع فيه عراقجي نظرائه الإقليميين والدوليين على الجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء الحرب، بما في ذلك المحادثات الأخيرة مع الصين وباكستان وتركيا ومصر وقطر والعراق والاتحاد الأوروبي.