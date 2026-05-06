الأسر الأسترالية تنفق أكثر مع ارتفاع أسعار الوقود

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الثلاثاء ارتفاعًا في إنفاق الأسر الأسترالية بنسبة 1.6% في مارس/آذار، مدفوعًا بارتفاع تكاليف النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في ظل الصراع الدائر في غرب آسيا. وجاء هذا الارتفاع بعد زيادة قدرها 0.3% في فبراير/شباط و0.2% في يناير/كانون الثاني، ليبلغ إجمالي الزيادة 6.3% مقارنةً بشهر مارس/آذار 2025 بالقيمة الاسمية، وفقًا لبيان صادر عن مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) نقلته وكالة أنباء شينخوا.

وقال توم لاي، رئيس قسم الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الأسترالي: "ارتفع إنفاق الأسر الأسترالية بشكل ملحوظ في مارس/آذار، مدفوعًا بارتفاع تكاليف النقل بنسبة 5.1% نتيجة ارتفاع أسعار الوقود استجابةً للصراع في الشرق الأوسط". وأوضح المكتب أن أسعار الوقود شهدت ارتفاعًا حادًا في بداية الشهر وبلغت ذروتها مع نهاية مارس/آذار، ما دفع سائقي السيارات إلى تقليل عدد مرات التزود بالوقود وزيادة عدد مرات التزود بالوقود، مضيفًا أن زيادة استخدام وسائل النقل العام تشير إلى تحول بعض الأسر عن استخدام السيارات الخاصة.

ارتفع الإنفاق على الغذاء بنسبة 1.7%، مما يعكس ارتفاع الأسعار والتخزين الاحترازي وسط مخاوف من مزيد من الاضطرابات المحتملة في سلاسل الإمداد العالمية، وفقًا للبيان. وأظهرت الإحصاءات انخفاض كميات الوقود التي اشترتها الأسر بنسبة 1.3% في مارس، مدفوعةً بارتفاع أسعار الوقود الشهرية بنسبة 32.8%. وصرح لاي بأن حجم إنفاق الأسر ارتفع بنسبة 0.7% في الربع الأول من العام، مسجلاً بذلك سادس زيادة ربع سنوية على التوالي، مدفوعًا بفئات الإنفاق الأساسية كالصحة والغذاء. وأضاف مكتب الإحصاءات الأسترالي أن حجم إنفاق الأسر ارتفع بنسبة 2.8% مقارنةً بالعام السابق، وهي أقوى زيادة سنوية منذ منتصف عام 2023.