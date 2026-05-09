باحث باكستاني ينتقد الأزهر بسبب بيانه المناهض لإيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال العالم الدیني الباکستانی: "إذا استُخدمت أراضي دولة إسلامية أو مجالها الجوي أو منشآتها العسكرية كوسيلة للعدوان على دولة إسلامية أخرى، فإن هذا الفعل يندرج تحت مسمى التحريض على الإثم والعدوان"، في إشارة إلى سماح بعض دول المنطقة للولايات المتحدة وإسرائيل باستخدام أراضيها في هجماتهما على إيران. فيما يلي رسالة علماء باكستانيين إلى الشيخ أحمد الطيب: بسم الله الرحمن الرحيم نحن، علماء الشيعة في باكستان، نتوجه بهذه الرسالة إلى سماحتكم بمسؤولية علمية وفقهية وأخلاقية، معربين عن قلقنا البالغ إزاء بيان مجلس الفتوى الأخير الصادر عن الأزهر الشريف.

وقد صدر هذا البيان في وقت بالغ الحساسية والتعقيد بالنسبة للأمة الإسلامية، التي تواجه عدوانًا غير مسبوق. ولا يقتصر هذا العدوان على الهيمنة العسكرية المباشرة من قِبل قوى أجنبية، بل يمتد أيضًا إلى إساءة استخدام أراضي بعض الدول الإسلامية كمنصات لعمليات عدوانية ضد دول إسلامية أخرى. ولا يمكن اختزال هذه القضية إلى نزاع سياسي أو خلاف تقليدي. الصراع العسكري. بل في ضوء الفقه الإسلامي، يندرج هذا الأمر ضمن نطاق مناقشات مفصلة وجادة مثل استخدام أراضي المسلمين في العدوان على المسلمين واستخدام المسلمين كدروع بشرية.