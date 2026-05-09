الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 10 أفراد وشركات بسبب مزاعم ارتباطهم بإيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عشرة أفراد وشركات، بدعوى مساعدتهم للقوات المسلحة الإيرانية في الحصول على أسلحة ومواد خام تُستخدم في إنتاج طائرات "شاهد" المسيّرة. ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز يوم السبت، فإن بعض الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات يقيمون في الصين وهونغ كونغ. وفي بيان صدر في اليوم نفسه، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية استعدادها لمواصلة الإجراءات الاقتصادية التي تستهدف الصناعات العسكرية الإيرانية.

كما أعلنت الوزارة استعدادها لاتخاذ إجراءات ضد شركات أجنبية، من بينها شركات طيران، تزعم تورطها فيما تصفه واشنطن بـ"التجارة غير المشروعة" لإيران. وهددت أيضًا بفرض عقوبات ثانوية على مؤسسات مالية أجنبية متهمة بدعم أنشطة إيران، بما في ذلك التعاون مع مصافي تكرير صينية مستقلة.

وزعم وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في البيان نفسه، أن واشنطن، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، ستواصل استهداف الشركات والأفراد الأجانب المتهمين بتزويد الجيش الإيراني بالأسلحة لاستخدامها ضد القوات الأمريكية. وتأتي هذه العقوبات الأمريكية الأخيرة في وقت يُتوقع فيه أن يسافر ترامب إلى آسيا خلال الأيام المقبلة للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ. لم تُصدر إيران أي رد فعل رسمي حتى الآن على العقوبات الأخيرة. لكن البلاد أوضحت في السابق أن برنامجها التسليحي مخصص للدفاع عن النفس فقط.