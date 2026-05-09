مشرّع أوروبي: الهجوم على مدرسة ميناب قد يكون ضربة متعمدة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال عضو البرلمان الأوروبي، ميلان أوهريك، إنه يجب التحقيق في الهجوم على مدرسة في ميناب بإيران، والذي أسفر عن مقتل عشرات الأطفال، لأنه قد يكون ضربة مُدبّرة. وأضاف أوهريك، في تعليقه على مسيرة تأبينية أُقيمت في بروكسل أمام السفارة الإيرانية، أنه يجب التحقيق في الهجوم على مدرسة في ميناب بإيران، والذي أسفر عن مقتل عشرات الأطفال، لأنه قد يكون ضربة مُدبّرة. وأعرب عن شكوكه في أن الهجوم كان مُتعمّدًا، لأن الجميع يُدرك ما تستطيع إسرائيل فعله في غزة، وما تفعله بالمدنيين - أطفالًا ونساءً وكبارًا في لبنان وبيروت. وتابع قائلًا: "لهذا السبب، تستطيع إسرائيل مهاجمة المدنيين، وترهيب الناس، وبثّ الخوف بين السكان، وبالتالي محاولة كسب الحرب. أعتقد أنه قد يكون ضربة مُدبّرة، ويجب التحقيق في كل هذا". ووفقًا له، يُعدّ هذا جريمة حرب، ولا ينبغي للاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية التورط في مثل هذه الأعمال.

قال إنه أرسل رسالة إلى المفوضية الأوروبية. لكنه اشتكى من أن المشكلة تكمن في أن المفوضية الأوروبية والقادة الأوروبيين يطبقون معايير مزدوجة، ولا يحققون في مثل هذه الجرائم بسبب ضعفهم. وأضاف أنهم غير قادرين على مقاومة السياسات العدوانية لإسرائيل والولايات المتحدة. وشارك نحو 50 ناشطًا في مسيرة جنازة "ملائكة ميناب" للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الإيراني. وفي 28 فبراير/شباط، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا على مدرسة ابتدائية للبنات في ميناب، ما أسفر عن مقتل 175 شخصًا، بينهم 168 طالبة، وإصابة 95 آخرين.