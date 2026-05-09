الشيخ شهرياري: الكرامة هي أغنى مفهوم أخلاقي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وصف الأمين العام للمنتدى العالمي لتقارب المذاهب الإسلامية الكرامة بأنها أسمى المفاهيم الأخلاقية، مؤكدًا أن "الميكنة" (أو تحويل السلوك البشري إلى سلوك الآلات) تتنافى مع الكرامة الإنسانية. وأشار حجة الإسلام حامد شهرياري إلى أنه لو رسمنا شجرة للفضائل الإنسانية تتفرع منها جميع الفضائل، لكانت "الكرامة" هي جذرها أو جذعها. وفي كلمته في المؤتمر العلمي الذي عُقد في جامعة طهران بعنوان "الآثار الأخلاقية للذكاء الاصطناعي؛ الاعتبارات الأخلاقية في التطوير المسؤول لأنظمة الذكاء الاصطناعي"، قال حجة الإسلام شهرياري: "الميكنة" (أو تحويل السلوك البشري إلى سلوك الآلات) تتنافى مع الكرامة الإنسانية.

ولو رسمنا شجرة للفضائل الإنسانية تتفرع منها جميع الفضائل، لكانت الكرامة هي جذرها أو جذعها." قال شهرياري: "هناك أمران في قمة جميع القيم: أولهما الكرامة (التي تتعلق بالعفة والشرف الإنسانيين)، وثانيهما العدل (الذي يتعلق بالعلاقات الإنسانية مع بعضها البعض)". وأضاف: "يمكن الاستشهاد بهذين المفهومين العامين في جميع المحافل الدولية، وهما مؤكدان أيضًا في المبادئ الإسلامية". وأشار شهرياري إلى المبادئ التي يجب مراعاتها عند استخدام الذكاء الاصطناعي، وأولها أن الذكاء الاصطناعي، في تطويره، يجب ألا يتعارض مع ضمائر الخير والشر لدى البشرية. ومعنى الإنسانية هو جميع البشر، ويجب احترام المعرفة التي يمتلكها البشر عن الخير والشر عند تطوير الذكاء الاصطناعي.