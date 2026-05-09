إمام سني: یحاول أعداء الإسلام لزعزعة وحدة المسلمين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال إمام الجمعة السني في كانجان: "لا يُمكن توقع الصداقة من العدو، لأنه يسعى وراء مآربه الخبيثة، وحتى لو أظهر ظاهريًا صداقته، فإنه سيُواصل في نهاية المطاف تحقيق أهدافه العدائية؛ لذا، يجب الحذر من السماح له بتحويل مسار الأمة نحو النصر بالخداع والمكر والخداع." وأكد الشيخ محمد جمالي، إمام الجمعة السني في كانجان، مع تأكيده على ضرورة الحفاظ على وحدة الأمة ومسؤوليها، والاهتمام بالتماسك الوطني، أن "أمة إيران الإسلامية، من خلال الوحدة والتضامن، قادرة على التغلب على العديد من التحديات التي تواجهها. إن أعداء الأمة الإسلامية اللدودين، ولا سيما القوى العظمى، يُركزون أنظارهم على وحدة الأمة الإسلامية وتماسكها بهدف تدمير هذه الوحدة بكل الوسائل الممكنة." قال الشيخ جمالي: "لا شك أن ما أصاب العدو بخيبة أمل وإحباط اليوم هو وحدة الشعب وتماسكه؛ لذا، يجب على المرء أن يكون يقظًا وواعيًا، وألا يمنح العدو فرصة لتحقيق أهدافه التي تسعى إلى إثارة الفتنة والانقسام، وأن يتجاهل القضايا الخلافية بالاستناد إلى القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم." وأوضح هذا العالم السني: "إن أعداء الإسلام يخشون ويرعبون هذه الأعمال التي تُعزز الوحدة، ووحدة أتباع المذاهب الإسلامية تُشكل تحديًا كبيرًا لهم." وقال: "بطبيعة الحال، لا يُمكن توقع الصداقة من العدو، لأنه يسعى وراء مآربه الخبيثة، وحتى لو أظهر صداقته ظاهريًا، فإنه سيُواصل في النهاية سعيه وراء أهدافه العدائية؛ لذا، يجب الحذر من السماح له بتحويل مسار الأمة نحو النصر بالخداع والمكر والخداع."

وختم حديثه مؤكداً: "إن الأمريكيين القتلة والصهاينة الأشرار الذين يقتلون الأطفال يدّعون ظاهرياً الدفاع عن حقوق الإنسان، لكنهم يشككون حتى في حرية التعبير، ويتجاهلون صرخات المظلومين، بل ويلقون عليهم القنابل رداً على ذلك. يجب أن يعلم الجميع أنه ما دامت الوحدة واليقظة قائمة بين المسلمين، فلن يتمكن العدو من تحقيق أي تقدم".