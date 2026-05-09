رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة: وقع ترامب في تناقض بعد هزيمته أمام إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اعتبر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة المفاوضات المباشرة بين لبنان والكيان الصهيوني فخًا كبيرًا، وأشار إلى هزيمة ترامب أمام إيران، مؤكدًا أنه وقع في تناقض بعد هزيمته. واعتبر الشيخ ماهر حمود، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، دعم المقاومة واجبًا دينيًا، وشدد على أن المفاوضات المباشرة مع المحتلين الصهاينة "فخ كبير". وفي مؤتمره الصحفي اليوم، أكد أن المقاومة تواصل إلحاق خسائر فادحة بالعدو، مصرحًا بأن دعم المقاومة واجب ديني.

ودعا الشيخ حمود الأمة الإسلامية إلى دعم المقاومة وكل التضحيات التي قدمتها، ووضوح موقفها ضد العدو الأمريكي الصهيوني. وأكد هذا العالم البارز أن الجانب السياسي والرؤية الشاملة للمقاومة لا تخضع لأي أيديولوجية أو مذهب معين. وتابع قائلًا إن إيران لا تتدخل في صنع القرار في لبنان، وأن اللبنانيين هم صناع القرار. المفاوضات المباشرة مع الصهاينة فخ كبير أدان الشيخ حمود المفاوضات المباشرة بين لبنان والمحتلين الصهاينة، واصفاً إياها بـ"الفخ الكبير".