عائلات ضحايا سبايكر تُشيد بجهود المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أشاد عدد من عائلات ضحايا مجزرة سبايكر بجهود المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرف، التابع لإدارة الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباس (عليه السلام)، لمتابعته قضية المجزرة وسعيه لتحقيق العدالة لأسر الشهداء. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مقر المركز بمحافظة النجف، بمشاركة ممثلين عن عائلات الضحايا من مختلف المحافظات. وشدد الحضور خلال الاجتماع على أهمية الدور الذي يضطلع به المركز العراقي في حشد الجهود وتوحيد المواقف، مما يُسهم في خدمة قضية الضحايا وتعزيز حضورها في المحافل الوطنية. وقدّرت عائلات الضحايا التزام المركز بإشراك ممثليهم في المناقشات المتعلقة بحقوقهم والاستماع إلى مطالبهم مباشرةً، الأمر الذي يُعزز جسور الثقة والتواصل. شهد الاجتماع تأكيداً مشتركاً على أهمية مواصلة الجهود لتوثيق الجريمة ومتابعة مسارات العدالة، وضمان حقوق الضحايا، وتوطيد الذاكرة الوطنية، ومنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.