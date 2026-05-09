الإمارات العربية المتحدة تلتزم بتقديم 100 مليون دولار لتدريب قوة أمنية مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفادت تقارير بأن الإمارات العربية المتحدة قدمت 100 مليون دولار لما يُسمى "مجلس السلام" التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتمويل تدريب قوة شرطة جديدة تهدف إلى السيطرة على قطاع غزة نيابةً عن إسرائيل. يأتي هذا في ظل تنامي التعاون بين الإمارات والكيان الإسرائيلي المحتل. ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" يوم الجمعة عن مسؤول أمريكي ودبلوماسي من غرب آسيا تأكيدهما على سداد المبلغ خلال الأيام الماضية.

ويجري تشكيل قوة الشرطة الجديدة تحت إشراف ما يُسمى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، التي كلفها "مجلس السلام" وإسرائيل بإدارة القطاع. وقد شُكّلت هذه اللجنة، المؤلفة من خبراء فلسطينيين، قبل ثلاثة أشهر، إلا أن أعضاءها لم يدخلوا غزة حتى الآن، وذلك بسبب نقص التمويل والمخاوف الأمنية. وأقرّ نيكولاي ملادينوف، مبعوث مجلس السلام، في تصريح خاص، وفقًا لمسؤول فلسطيني تحدث لوكالة رويترز، بأنه "لا توجد أموال متاحة حاليًا".

وبدأت اللجنة الوطنية لإدارة غزة عملية التجنيد لقوة الشرطة المزمع تشكيلها، والبالغ قوامها 27 ألف عنصر، في فبراير/شباط الماضي. بحسب دبلوماسي عربي، سيخضع جميع المجندين لتدقيق أمني من قبل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك). ستتولى شركة أمنية إماراتية تدريب المجندين في مصر والأردن قبل إرسالهم إلى غزة. يأتي هذا التطور في ظلّ معاناة الجيش الإسرائيلي من نقص حاد في القوى البشرية. كما تتضمن الخطة قيام القوة الجديدة بمصادرة الأسلحة في غزة بذريعة نزع سلاح حماس.