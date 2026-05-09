عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة. وفي بيان لها، ذكرت محافظة القدس أن عشرات الآلاف من المصلين توافدوا إلى المسجد منذ ساعات الفجر الأولى لأداء الصلاة، على الرغم من القيود الأمنية والإجراءات المشددة التي فرضتها القوات الإسرائيلية على أبواب المسجد. وشوهدت قوات الشرطة الإسرائيلية منتشرة بكثافة في جميع أنحاء وحول البلدة القديمة بالقدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية انتشرت في شوارع القدس، وأقامت حواجز معدنية عند أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وأوقفت شباناً، وفحصت هوياتهم، واعتقلت بعضهم. وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية أوقفت شباناً فلسطينيين في شارع الود بالبلدة القديمة بالقدس، وفحصت هوياتهم، وأجبرتهم على مغادرة المنطقة، ومنعتهم من الوصول إلى المسجد الأقصى. تواصل السلطات الإسرائيلية منع آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس المحتلة للصلاة في المسجد الأقصى، وتفرض عليهم تصاريح خاصة لعبور نقاط التفتيش العسكرية المحيطة بالمدينة المقدسة.